После Brexit ЕС может получить назад свои ядерные отходы

Лондон, , 08:54 — REGNUM Радиоактивные отходы, ранее направленные в Великобританию для переработки и хранения, могут быть возращены странам ЕС после выхода Соединенного Королевства из содружества. Об этом говорится в документе, содержащем позицию Лондона об условиях Brexit, сообщает газета Financial Times.

Одно из положений документа гласит, что Лондон вправе «возвращать радиоактивные отходы в страну происхождения». Кроме того, британская сторона напоминает Брюсселю об ответственности стран Евросоюза за некоторые «особые расщепляющиеся материалы».

Речь идет о наиболее опасных и жестко зарегулированных типах веществ, в числе которых — плутоний, находящийся в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ). По данным издания, на атомном комплексе в Селлафилде (графство Камбрия) хранится 126 тонн плутония для гражданских нужд, 20% которого ввезены из-за рубежа. Перерабатывать ОЯТ комплекс начал в 1970 году, отходы поступали сюда в том числе из Германии, Италии и Швеции.

Британский чиновник, имя которого не указано, называет пункт о возможном возврате отходов «закодированным предупреждением Брюсселю». Таким образом Лондон дает понять, что прийти к консенсусу в вопросе о ядерном регулировании — в интересах ЕС.

Один из специалистов в области атомной энергетики, выступающий консультантом британского правительства, выразился следующим образом: лодка с плутонием может оказаться в гавани Антверпена, если сторонам не удастся договориться.

Издание отмечает, что вопрос о ядерном регулировании — один из острейших на ранней стадии переговоров об условиях «развода» Великобритании и ЕС. Правительство страны ранее заявило о намерении выйти из Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), однако ведущие британские специалисты в области атомной энергетики выступают либо за сохранение членства в Евроатоме, либо за договоренность о длительном переходном периоде.

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