Новосибирские коммунисты обвинили «комросса» в сборе фальшивых подпиисей

Новосибирск, , 09:06 — REGNUM

Регистрация кандидатов на довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области по избирательному округу №21 завершается. Региональный избирком уже определил дату проведения жеребьёвки между зарегистрированными кандидатами по распределению бесплатного эфирного времени — она состоится 3 августа.

В то же время, сама избирательная кампания набирает обороты и переходит в стадию скандалов. Региональное отделение КПРФ публично усомнилось в законности сбора подписей за кандидата от «Коммунистов России».

Как заявил юрист избирательного штаба КПРФ Богдан Кучеренко, внешний вид подписей в поддержку «комросса» подозрений не вызывал — «чистенькие, аккуратные подписи». Но все же у коммунистов появились сомнения.

«Не секрет, что когда сборщики работают непосредственно «в поле», какие-то помарки на подписном листе все равно остаются. Заставляет задуматься и та быстрота, с которой они были собраны — 1800 необходимых подписей в поддержку мало кому известного на округе человека были собраны с 30 июня по 13 июля, более чем 100 подписей в день, в период летних отпусков. Более того, на подписных листах у нотариально заверенного сборщика менялся почерк и его собственная подпись, что заставляет предположить — от его имени подписывали несколько людей», — говорится на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Богдан Кучеренко усмотрел ещё и то, что у разных людей один почерк, одинаковый наклон в их собственных подписях. И по его словам, в распоряжении избирательного штаба КПРФ уже есть как минимум одно заявление человека, который не подписывался за «комросса», хотя его подпись есть в предоставленном в комиссию подписном листе.

«Скорее всего, они просто воспользовались старой базой Федеральной миграционной службы. Некоторые подписи, когда их вносили в систему «ГАС-Выборы», не «бились» по паспортным данным. Сведения эти переданы в полицию», — отметил юрист.

Усомнился в законности провёденной «Коммунистами России» работе по сбору подписей и политобозреватель портала Тайга. инфо Алексей Мазур, который живёт на округе, где предстоят довыборы.

«Да, я тоже подозреваю «Коммунистов России» в сборе фальшивых подписей. Очень трудно собрать две тысячи подписей, фактически у каждого тридцатого, и остаться незамеченным. А «Коммунистам России» это удалось. Я живу на округе и никаких следов активности «Коммунистов России» не видел», — сказал ИА REGNUM Мазур.

Сама же выборная кампания, по мнению Алексея Мазура, «будет бурной и конкурентной».

«Но из-за лета и общей апатии избирателей явка скорее всего будет очень низкой», — считает он.

Отметим, что на выборах в Законодательное собрание в 2015 году «Коммунистам России» было отказано в регистрации списков, также как и Коммунистической партии социальной справедливости, «Родине», «Народному Альянсу», Демократической партии России, «За женщин России», «Зеленым» и «РПР-Парнас». Многим избирком отказал тогда в регистрации списков из-за расхождения данных в подписных листах и базе областного УФМС.

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Напомним, выборы депутата Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 пройдут 10 сентября 2017 года. Они назначены после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешел на работу в мэрию города Новосибирска.

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Избирательная комиссия региона ранее заверила списки кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией», ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины», партии ветеранов России и самовыдвиженцев.

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«Единую Россию» на довыборах представит руководитель группы компаний «Трансервис» Александр Бойко, КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, «Справедливую Россию» — общественница Надежда Ланцова, ЛДПР — помощник депутата Госдумы Илья Кононыхин, «Коммунистов России» — сотрудник НГТУ Виктор Куршин, «Родины» — журналист Константин Антонов, партии ветеранов России — заместитель директора «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников, в качестве самовыдвиженца зарегистрирован Сергей Бойко.

Избирательная кампания стартовала 14 июня. Кандидатам на вакантный пост необходимо было собрать минимум 1746 подписей избирателей. От сбора подписей традиционно освобождены кандидаты «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

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В сформированный в 2015 году созыв депутатов Заксобрания Новосибирской области был входят 76 депутатов — 38 парламентариев избраны по спискам политических партий, столько же — по одномандатным округам.

10 сентября 2017 года также пройдут довыборы в Совет депутатов Новосибирска по округу №14. Место освободилось после ухода в 2016 году депутата Андрея Каличенко, который был избран в Государственную Думу.

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