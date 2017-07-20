National Interest: Багдад делает все, чтобы добиться возвращения ИГИЛ*

Багдад, , 08:49 — REGNUM Освобождение второго по величине города Ирака, Мосула, из рук боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало долгожданной вестью. Однако на фоне триумфальной победы и возвышенного настроя в иракской столице власти страны делают все, чтобы пустить на ветер достигнутый успех, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.

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Так, центральные власти Ирака своими действиями лишают себя какой-либо благожелательности со стороны суннитского населения страны. Примирение, реинтеграция и реконструкция, которые носят критически важный характер для восстановления инфраструктуры Мосула и объединения нации, подменяются местью, жесткостью и сведением счетов — тем же самым, что и поспособствовало успеху боевиков.

Как во время, так и после операции в Мосуле поступали сообщения о том, что силы безопасности Ирака или проправительственных вооруженных формирований нарушают вопиющим образом права человека, незаконно задерживают жителей города, осуществляют внесудебные казни пленных боевиков или заподозренных в сочувствии радикалам.

Так, правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала многочисленные случаи того, как силы безопасности Ирака в произвольном порядке выбирали мужчин и подростков на блокпостах, избивали их и забирали на свои импровизированные базы.

По словам очевидцев, некоторых убивали на этих базах. Также не будет преувеличением заявить, что еще большее число подверглось там пыткам во время допросов. Репрессиям подверглись и члены семей боевиков, которых собирали в группы и отвозили в «центры реабилитации». Там их проверяли на предмет того, поддерживают ли они или нет идеологию группировки. По данным правозащитников, ни одному из них не было предъявлено никаких обвинений, тем не менее их удержание силами безопасности происходило «помимо их воли».

Более того, недавно появилась видеозапись, на которой видно, как люди в форме сбрасывают со скалы двух задержанных по подозрению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот случай стал лишь последним в череде нарушений со стороны иракских войск или подконтрольных им вооруженных формирований. Действительно, когда тела казненных приходится буквально вылавливать из реки Тигр, становится очевидным, что атмосфера ненависти в Ираке никуда не уйдет.

Это будет так, если премьер-министр страны Хайдер Абади не окажется достаточно политически сильным, чтобы привлечь к ответственности хотя бы часть из виновных. Прекратить или по меньшей мере сократить акты жестокости иракских сил необходимо не только для того, чтобы соблюдать права человека или международное гуманитарное право, такой шаг стратегически важен, если Багдад хочет выйти из порочного круга межконфессионального противостояния. Действительно, именно подобные нарушения прав человека и поспособствовали тому, что радикалы смогли захватить запад и север Ирака, нанеся поражение лучше снаряженной армии.

Всего три года назад жители Мосула, большинство которых составляют сунниты, радостно приветствовали взятие исламистами города. Это было связано не столько с тем, что они были сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или его проекта построения халифата, но потому, что военнослужащие страны, которых они считали коррумпированными и жестокими, были выгнаны из региона. Сначала жители Мосула, Тикрита, Рамади и Фалуджи были более склонны считать боевиков освободителями от шиитов-угнетателей в центральном правительстве.

Таким образом, если правительство Ирака не хочет повторения той же самой ситуации в ближайшее время, ему необходимо задушить эту проблему в зародыше. Для этого глава иракского правительства должен провести ряд институциональных реформ, благодаря которым силы безопасности страны больше не будут проявлять столь вопиющее поведение.

Такой шаг не будет простым для Абади, но иного выбора у него нет. Поэтому если и удастся добиться восстановления Мосула в частности и Ирака вообще после уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начинать этот длительный процесс предстоит именно политикам страны. Никто — ни США, ни ЕС, ни Лига арабских государств, ни ООН — не сможет сделать это за них.