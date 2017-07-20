СМИ узнали о решении Госдепа ликвидировать отдел по кибербезопасности

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Государственный департамент США намерен закрыть отдел, занимающийся координацией вопросов кибербезопасности с другими государствами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон закроет отдел координации вопросов киберпространства с другими странами (…), — говорится в сообщении. — По мнению критиков, подобный шаг ослабит позицию Вашингтона в деле борьбы с хакерами».

По данным источников, ведомство, созданное в 2011 году при администрации бывшего президента США Барака Обамы, будет расформировано, а все его дела перейдут в ведение бюро по экономическим и бизнес-вопросам.

Напомним, 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге о возможности создания группы по кибербезопасности, но обещаний друг другу не давали.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь, — сказал тогда Песков. — Будет она создана или нет — это покажет время».

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