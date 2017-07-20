Операция в Гамбурге на G20: Пострадали 600 полицейских

Гамбург, Германия, , 08:59 — REGNUM Спустя две недели после проведения саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге стало известно, что в ходе полицейской операции, продолжавшейся с 22 июня по 10 июля пострадали около 600 сотрудников, пишет 19 июля Die Zeit.

Сообщается, что агрессивные демонстранты бросали в полицейских осколки стекла, камней, пиротехники и вступали с ними в драку.

«Саммит должен был стать важным политическим событием для Гамбурга, которым мы могли бы гордиться, но этого не произошло», — отмечает мэр города Олаф Шольц в своем интервью, ссылаясь на массовые беспорядки, раненых полицейских и материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейская операция в Гамбурге насчитывала 23 тыс. человек. Отмечается, что такого не было со времен Второй мировой войны.

В период с 22 июня, с момента, когда полицейские начали следить за порядком в городе, были задержаны 186 человек, 225 были взяты под стражу, 37 преступников были арестованы.

Только с 6 по 9 июля пострадали 231 полицейских, самыми серьезными ранениями были переломы рук и запястья.

Напомним, сам саммит прошел 7—8 июля, а демонстранты, которых насчитывалось до 150 тыс., прибыли в город за неделю до его начала.