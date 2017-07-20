Украина недовольна «несвоевременным реагированием» ООН

Киев, , 08:53 — REGNUM Разочарование в том, что Совет безопасности ООН не смог предупредить отделение от Украины Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), выразил 19 июля заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза ООН, сообщает 19 июля «Укринформ».

По его словам, ООН несвоевременно реагирует «в вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека». Кислица напомнил про геноцид в Руанде в 1994 году, когда в ходе массовой резни погибли от 500 тыс. до 1 млн. человек, при этом международное сообщество не отреагировало вовремя на происходящее.

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«Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России», — сказал Кислица.

Напомним, после незаконного захвата власти на Украине сторонниками идеологии Бандеры в 2014 году почти все международное сообщество поддержало приход украинских националистов к власти.

После массовых репрессий и убийств русскоязычного населения на Украине и, как результат, отделения Крыма и ДНР и ЛНР, страны ЕС, США и ООН заявили об «оккупации Крыма» и «военной агрессии России против Украины».

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