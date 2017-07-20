Сенатор Маккейн вернется к работе после лечения

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил поддержку сенатору-республиканцу Джону Маккейну, которому накануне диагностировали рак мозга. Об этом говорится в официальном сообщении представителя Белого дома.

Поддержку Маккейну выразили Дональд и Меланья Трамп. Президент США отметил, что Маккейн всегда был бойцом и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Коллега Маккейна сенатор Линдси Грэм заявил, что Маккейн вернется к работе сразу после прохождения лечения. Коллега сенатора заявил Associated Press, что «у этой болезни ещё никогда не было более достойного противника».

Ранее сообщалось, что у Маккейна диагностирована опухоль мозга. Сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения.

В сообщении представителя республиканца отмечается, что лечение может включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения.

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