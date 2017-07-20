В Уругвае начали легально продавать марихуану

Монтевидео, , 07:54 — REGNUM В Уругвае 19 июля стартовал уникальный проект легализации марихуаны: в южноамериканской стране теперь свободно можно купить марихуану в аптеках без предъявления рецепта, передает Die Zeit.

Легализация направлена на борьбу с наркомафией и связанной с ней преступностью: наркотическое средство будет поставляться в аптеки не с черных рынков, а государственными компаниями, которые легально будут его производить.

Об этом немецкой газете сообщил инициатор закона о легализации марихуаны Хулио Кальсада. Он подчеркнул, что вещество не смогут приобрести туристы, а только уругвайцы и люди, которые прожили в стране более одного года.

Покупатель сможет купить до 10 грамм марихуаны в неделю. Один грамм стоит в аптеке около $1,30, то есть дешевле, чем у поставщиков с черного рынка.

Закон о легальной продаже наркотического вещества был принят еще в 2013 году, но вступил в силу только сейчас. В 2016 года в Уругвае насчитывалось 55,2 тыс. курильщиков марихуаны, это — 2% населения страны.