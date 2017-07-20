Власти Сирии вернули контроль над нефтяными вышками в Ракке

Дамаск, , 07:41 — REGNUM

Более 40 нефтяных вышек, расположенных на территории сирийской провинции Ракка, вновь находятся под контролем правительства страны. Об этом журналистам рассказал инженер-нефтяник Али Ибрагим, курирующий восстановление нефтедобычи в провинции.

Ибрагим напомнил, что город Ракка, являвшийся главным форпостом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почти полностью отбит у боевиков.

Специалист пояснил, что с начала июля более сорока стационарных нефтяных насосных станций возвращены под контроль правительства Сирии. Однако боевики подорвали значительную часть вышек во время отступления из Ракки.

В настоящее время необходимо разминировать подходы к объектам, что позволит демонтировать насосы и отправить их на восстановление в город Хама. Ожидается, что к концу июля большая часть вышек возобновит работу.

Ибрагим уточнил, что за время наступления сирийских правительственных сил боевиков удалось вытеснить из основных нефтедобывающих районов провинции. Так, нефтяные районы Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб вновь подконтрольны Дамаску.

Отмечается также, что исламисты развернули масштабную добычу черного золота в провинции. Так, только в окрестностях месторождения Ас-Саура военные обнаружили и уничтожили более 50 самодельных станков-качалок.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля началась операция по освобождению сирийского города Ракка от исламистской террористической группировки. После освобождения иракского Мосула Ракка оставалась последним оплотом боевиков.

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