Компенсация всем пострадавшим на саммите G20 в Гамбурге составила €40 млн

Гамбург, Германия, , 07:19 — REGNUM Всем пострадавшим вследствие беспорядков на полях саммита «Большой двадцатки», который прошел в Гамбурге 7—8 июля, будет выплачена денежная компенсация, которая обойдется правительству и властям Гамбурга в €40 млн, пишет 19 июля Der Spiegel.

Это касается всех владельцев автомобилей и недвижимости, которым был нанесен ущерб в ходе демонстраций антиглобалистов.

О том, что «всем пострадавшим будет выплачена денежная компенсация» подтвердил Йенс Шпан, государственный секретарь в министерстве финансов ФРГ.

Напомним, что Немецкий союз страховщиков также сообщил о том, за беспорядки в Гамбурге будет выплачено €12 млн: около €4 млн пойдут на возмещение ущерба, который был нанесен автомобилям, остальная сумма частично или полностью покроет расходы на восстановление жилых помещений и магазинов.

Как отмечало ИА REGNUM, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды и крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках.

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