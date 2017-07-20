Трамп назвал Маккейна «бойцом»

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил поддержку сенатору США Джону Маккейну в связи с обнаружением у последнего серьезного заболевания. Об этом говорится в заявлении американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом, — говорится в сообщении. — Мы с Меланьей (Трамп) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее».

20 июля агентство Agence France-Presse со ссылкой на офис сенатора сообщила, что врачи диагностировали онкологическое заболевание у американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

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