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Трамп назвал Маккейна «бойцом»

Политика

«Выздоравливай скорее»

Трамп назвал Маккейна «бойцом»
Jim Greenhill
Джон Маккейн

Вашингтон, 20 июля 2017, 07:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил поддержку сенатору США Джону Маккейну в связи с обнаружением у последнего серьезного заболевания. Об этом говорится в заявлении американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом, — говорится в сообщении. — Мы с Меланьей (Трамп) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее».

20 июля агентство Agence France-Presse со ссылкой на офис сенатора сообщила, что врачи диагностировали онкологическое заболевание у американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

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Деятельность президента США Дональда Трампа