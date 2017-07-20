КПРФ и СР не примут участия в местных выборах в Хабаровском крае

Хабаровск, , 07:57 — REGNUM КПРФ и «Справедливая Россия» не примут участия в местных выборах в Хабаровском крае. Главными участниками предстоящей кампании станут единороссы. На единый день голосования в Хабаровском крае назначено 108 избирательных компаний, которые пройдут в на 12 территориях региона. По количеству выдвиженцев лидирует «Единая Россия», за ней, значительно уступая — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выдвинули на выборы всего по 2 кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В период выдвижения на выборах 10 сентября соответствующие окружные и муниципальные комиссии уведомили о желании баллотироваться 1323 кандидата. Из них на текущий момент 23 кандидата утратили статус выдвинутого кандидата по личному заявлению. 12 кандидатов участвуют одновременно в нескольких избирательных кампаниях.

В выдвижении кандидатов по всем выборам приняли участие четыре политические партии: «Единая Россия» (723 кандидата), ЛДПР (144 кандидатов), КПРФ (2 кандидата), «Справедливая Россия» (2 кандидата). Один кандидат, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, указал свою принадлежность к политической партии «Яблоко». 452 кандидата подали свои заявления в порядке самовыдвижения.

Коммунисты сдали порто-франко

В свободном порту Ванино в сентябре предстоит смена главы районного центра — поселка Ванино. Его впервые будут не избирать, а назначать. Решение депутатов о назначении главы поначалу встретило довольно активную критику со стороны части населения. Жители даже грозили митингом и судом народным избранникам, большинство которых единороссы. Однако решение о назначении главы поселения на конкурсной основе все-таки было принято.

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Еще один момент — ранее решение не избирать, а назначать было принято и в отношении главы района. Процесс шел крайне сложно. Изначально ТИК отклонила сразу 9 кандидатов, на том основании, что они неверно подготовили пакет документов. Во втором туре на пост главы свободного порта претендовали две дамы — педагог и предприниматель. Но портовый и промышленный центр категорически отказался поставить во главу себя женщину.

Формально депутаты могли что-то решить и сами. Но сопротивление населения было столь активным, что — не решились. К тому же, против дамы во главе порто-франко возражали и многие депутаты, среди которых есть руководители крупных предприятий.

Только с третьей попытки главой района был назначен единоросс Александр Наумов, директор местного коммунального предприятия. Эта кандидатура устроила всех — жителям порто-франко, собственно, была неинтересна партийная принадлежность нового главы, Наумова просто уважают, как человека дела.

Учитывая, что большинство в Совете депутатов поселка Ванино за «ЕР», с большой долей вероятности можно предположить, что и главой районного центра станет единоросс.

Таким образом, за «ЕР» будут все ключевые посты в перспективной территории опережающего развития.

Это, можно сказать, станет началом новой эпохи. Все последнее десятилетие эти посты в СПВ Ванино занимали коммунисты. Однако вряд ли им «светила» бы новая победа. Ничего примечательного, за исключением скандалов, в том числе и коррупционных, они свободному порту не принесли. Коммунистом был экс-глава Ванинского района Николай Ожаровский, коммунист нынешний глава поселка Ванино Мансур Губайдуллин.

Деятельность Губайдуллина и его администрации все больше раздражает население. В вину поселенческим чиновникам ставят бездеятельность, неучастие крупного и весьма небедного населенного пункта во многих перспективных краевых и федеральных программах. Масла в огонь подлила и история с выделением чиновнику администрации дорогущего гектара земли в рамках программы бесплатного выделения дальневосточных гектаров в самом центре — местные предприниматели, отслеживавшие программу с первого дня, смогли получить землю лишь на окраине, у кладбища.

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В преддверии предстоящих выборов единороссам главное — поставить на правильную кандидатуру, и не предлагать населению заведомо непроходных претендентов на кресло главы поселения. В противном случае едва установившаяся гармония между населением и властью грозит опять перейти в конфронтацию с протестами.

Коммунисты своего кандидата на эти выборы не заявляют.

Примечательно, что против отмены прямых выборов главы активно протестовала местная ячейка ЛДПР. Но и эта партия никакой активности сейчас не проявляет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина в сентябре будут выбирать депутатов в региональный парламент. Сейчас жители островного региона путаются — за кого из коммунистов голосовать? На выборы идут сразу три компартии — КПРФ, Коммунисты России и Коммунистическая партия социальной справедливости. Хабаровский политолог Валерий Чудесов назвал такое обилие партий коммунистической направленности «печальной тенденцией»

«Такое многообразие коммунистических партий убивает саму идею Ленина об объединении всех левых сил в борьбе за власть», — заявил политолог.