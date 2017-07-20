США: Арест правозащитников в Турции подрывает репутацию страны

Анкара, , 07:07 — REGNUM США обратились с критикой в адрес Турции в связи с арестом правозащитников и потребовали их скорейшего освобождения, передает Die Tagesschau.

О том, что «США резко осуждают задержание шести уважаемых правозащитников» заявила 19 июля в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что «безосновательное задержание без предъявления четкого обвинения подрывает репутацию Турции как правового государства».

«Мы убеждены, что арест правозащитников является абсолютно неправомерным, — отметила Науэрт, — и это вызывает серьезное беспокойство».

Напомним, 5 июля в Турции были задержаны десять правозащитников, среди которых активисты организации Amnesty International.

Все они обвиняются в пособничестве терроризму и в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 июля суд Стамбула освободил из-под стражи четверых активистов, запретив им покидать страну и еженедельно отчитываться перед полицией.

Остальные шесть до сих пор остаются под стражей.

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