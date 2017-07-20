Трамп рассказал об обсуждении с Путиным проблемы усыновления

Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе неформальной беседы за ужином глав государств на саммите G20 обсуждали проблему усыновления. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью газете The New York Times.

По его словам, во время ужина рядом с российским лидером сидела первая леди США Мелания Трамп. «Приближалось время десерта. Я просто подошёл, чтобы поприветствовать Меланию. И пока я там был, я поздоровался с Путиным», — рассказал Трамп.

Он отметил, что беседа продолжалась недолго, «возможно, минут 15».

«Мы просто говорили о разных вещах. На самом деле, это было очень интересно. Мы говорили об усыновлениях», — сказал Дональд Трамп. При этом он пояснил, что речь шла об усыновлениях детей из России.

Президент США добавил, что эта тема также обсуждалась на состоявшейся в июне 2016 года встрече его сына Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой.

Напомним, в России с 2013 года действует так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, который стал ответом на американский «Акт Магнитского». Закон был назван в честь российского мальчика Димы Яковлева, который погиб в 2008 году, оставленный приёмным отцом Майлсом Харрисоном на целый день в закрытом автомобиле. Сам Харрисон позднее был оправдан судом в США.