Еврокомиссия пригрозила Польше лишением голоса в Совете ЕС

Брюссель, , 06:02 — REGNUM Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями, если она не откажется от реализации «скандальной» судебной реформы, «значительно ограничивающей независимость судебной власти», пишет Die Tagesschau.

Об этом 19 июля в Брюсселе заявил заместитель председатели Еврокомиссии Франс Тиммерманс, подчеркнув, что «запуск седьмой статьи договора о функционировании ЕС ни для кого не станет сюрпризом с учетом последних событий».

Напомним, седьмая статья говорит о признании ЕС «существования серьезного нарушения одним из членов союза ценностей ЕС» и лишает страну голоса в Совете ЕС.

К тому же, Еврокомиссия, по словам Тиммерманса, может быстро подготовиться к тому, чтобы предотвратить нарушение европейского законодательства в Польше, подав обращение в Суд ЕС.

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей. Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей Национального судебного совета (НСС) будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

Представители немецкой политической власти подчеркнули, что «органы ЕС, также как и остальные члены союза, не позволят рушиться фундаменту Евросоюза».

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