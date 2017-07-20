Турция обвиняет немецкий ларек по продаже шаурмы в поддержке террористов

Берлин, , 05:33 — REGNUM Турецкое правительство передало немецким властям очередной список фирм, подозреваемых в поддержке террористов. В Берлине посчитали этот список, опубликованный 19 июля в газете Die Zeit, «смехотворным».

Список, переданный Федеральному ведомству по уголовным делам, содержит в себе 68 наименований. Руководство или же сотрудники этих фирм из списка, по мнению Анкары, помогают террористам и поддерживают связь со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

В список попали немецкий автоконцерн Daimler и химический концерн BASF. Наряду с ними стоят ночная закусочная и ларек по продаже шаурмы в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Данный факт многие немецкие политики посчитали «абсурдным и смехотворным».

Напомним, что ранее Эрдоган сообщил о передаче списка с 4,5 тыс. предполагаемыми сторонниками Гюлена. Он подчеркнул, что «Анкара будет считать ФРГ страной, поддерживающей террористов, до тех пор, пока она не выдаст их Турции».