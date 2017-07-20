«Единственный язык, который понимает Эрдоган — это язык денег»

Анкара, , 05:16 — REGNUM Председатель немецкой политической партии «Зеленые» Джем Оздемир призвал сократить финансовую помощь Турции от ЕС, сообщает 19 июля Die Tagesschau.

По его словам, «единственный язык, который понимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — язык денег». Оздемир призвал Берлин и Брюссель «говорить сейчас только на этом языке».

Глава Зеленых обратился с резкой критикой в адрес Анкары, обвинив ее в «незаконном задержании иностранных граждан». Он подчеркнул, что в период с июля 2016 по настоящее время в турецких тюрьмах находятся 22 гражданина Германии.

Не только Оздемир, но также и другие политические деятели Германии считают, что «бороться с незаконными арестами в Турции можно лишь с помощью экономического давления, так как методы политического давления не работают».

Джем Оздемир уверен, что «экономика — это больной вопрос для Эрдогана, и, если значительно урезать финансовую помощь от ЕС и отдельно от других стран союза, то Анкара сможет пойти на уступки».

Напомним, сейчас немецко-турецкие отношения обостряет арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, который был арестован 5 июля вместе с еще девятью коллегами, среди которых гражданин Швеции и сотрудники организации Amnesty International.

Как сообщало ИА REGNUM, все они обвиняются в пособничестве терроризму и в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

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