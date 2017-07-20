Берлин: Посла Турции в Германии вызвали в МИД

Берлин, , 04:51 — REGNUM Посла Турции в Германии вызвали в министерство иностранных дел, чтобы обсудить арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, пишет 19 июля Die Tagesschau со ссылкой на представителя МИД Германии Мартина Шефера.

Шефер сообщил, что ввиду последних событий министр иностранных дел Габриэль Зигмар возвращается с отпуска раньше времени: в четверг, 20 июля, он намерен обсудить с экспертами и своими коллегами последствия для Турции.

Помимо этого, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал Еврокомиссию в связи с «незаконным и абсурдным» арестом пересмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Турции от ЕС.

Напомним, немецкий правозащитник был арестован 5 июля вместе с еще девятью коллегами, среди которых гражданин Швеции и сотрудники организации Amnesty International.

Все они обвиняются в пособничестве терроризму и в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 июля суд Стамбула освободил из-под стражи четверых активистов, запретив им покидать страну и еженедельно отчитываться перед полицией.

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