Полиция задержала 155 протестующих в офисных зданиях Конгресса США

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Правоохранительные органы США 19 июля задержали 155 демонстрантов в комплексе зданий Конгресса в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия.

Как отмечается, в течение дня полиция получила более 45 сообщений о нарушении порядка протестующими в коридорах офисных зданий.

Стражи порядка призывали протестующих прекратить акцию и разойтись, а тех, кто отказывался выполнять эти требования, задерживали.

Подробностей о том, с какими требованиями выступали активисты, в сообщении не приводится. Меду тем, по данным СМИ, демонстранты выступали против продвигаемой республиканцами реформы системы медицинского страхования.

Напомним, в мае в Конгресс был внесён законопроект, отменяющий основные положения реформы Obamacare, проводившейся предыдущим президентом США Бараком Обамой и заменяющий их программой, разработанной республиканцами.

Документ был одобрен Палатой представителе, однако на слушаниях в Сенате проект отказались поддержать все демократы, а также четыре представителя от Республиканской партии.

19 июля президент Дональд Трамп с «огорчением» признал провал своих планом по отмене Obamacare.