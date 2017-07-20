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У американского сенатора Маккейна диагностирован рак мозга

Политика

Ранее в июле влиятельный сенатор-республиканец перенёс операцию, после чего проходил реабилитацию

Вашингтон, 20 июля 2017, 03:43 — REGNUM  Медики диагностировали онкологическое заболевание у американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на офис сенатора.

«Сенатору США Джону Маккейну поставлен диагноз: рак мозга», — сообщается 20 июля на странице агентства в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в июле стал известно, что Джон Маккейн перенёс операцию по удалению кровяного сгустка над глазом.

После этого сообщалось, что некоторое время сенатор проведёт в Аризоне для восстановления.

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