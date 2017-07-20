У американского сенатора Маккейна диагностирован рак мозга

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Медики диагностировали онкологическое заболевание у американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на офис сенатора.

«Сенатору США Джону Маккейну поставлен диагноз: рак мозга», — сообщается 20 июля на странице агентства в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в июле стал известно, что Джон Маккейн перенёс операцию по удалению кровяного сгустка над глазом.

После этого сообщалось, что некоторое время сенатор проведёт в Аризоне для восстановления.

Читайте ранее в этом сюжете: Болезнь Маккейна продлила существование Obamacare