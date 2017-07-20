Трамп-младший даст показания в Сенате США о своей встрече с Весельницкой

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Сын президента США Дональд Трамп-младший 26 июля выступит перед юридическим комитетом Сената, чтобы рассказать о подробностях своей встречи с российским юристом Натальей Весельницкой в период президентской кампании 2016 года в США.

Как сообщается на официальном сайте комитета, на слушаниях будут присутствовать руководитель предвыборного штабаи глава Hermitage Capital Management

Днём ранее Весельницкая также заявила о готовности дать показания в Сенате о своей встрече с Трампом-младшим при условий, что ей будет обеспечена безопасность. По словам юриста, она вынуждена предпринимать меры безопасности, так как команда Уильяма Браудера собирала информацию о ней и членах её семьи.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что сын Дональда Трампа в самый разгар президентской кампании в США встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи в Кремле».

Как отмечалось, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему пообещали предоставить информацию, компрометирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Позднее Дональд Трамп-младший подтвердил информацию о встрече, однако заявил, что Весельницкая на деле не располагала значимой информацией, и в результате «это были выброшенные на ветер 20 минут».

Сама Наталья Весельницкая в настоящее время утверждает, что главной темой её беседы с сыном президента США было дело небезызвестного в России британского финансиста-мошенника Уильяма Браудера, о котором она хотела сообщить данные, «лично полученные в ходе расследования».

По её словам, компания Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала Демократическую партию США.