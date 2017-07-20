«Почти не считается» — Россия и США продолжат работу по дипсобственности

Москва, , 03:17 — REGNUM Россия должна продолжать работу по урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США, арестованной в декабре 2016 года. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Слово «почти», которое было действительно там произнесено, — это способ самозащиты. Инстинктивно надо было найти что-то такое, к чему журналисты не готовы, что для них потребует хотя бы нескольких секунд, чтобы осмыслить. Этого времени хватает, чтобы дойти до машины и уехать, — объяснил замглавы МИД РФ. — Почти не считается. Почти это из той же серии, что обещать не значит жениться, поэтому мы должны продолжать работу, должны смотреть что получится, что нет».

«Это как человек зашёл в квартиру к соседу по лестничной клетке, а когда хозяин решил вернуться, там всё на замке, его не пускают, отталкивают локтями, — сравнил Сергей Рябков. — Это достаточно странно, на мой взгляд, где бы то ни было, в частности в такой стране как США, для которой за всю её историю не было ничего более святого, чем неприкосновенность частной собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на вопрос телеканала CNN, удалось ли договориться сторонам по вопросу о дипломатической собственности, ответил «почти, почти». Заместитель госсекретаря США Томас Шеннонон итоги встречи комментировать отказался.