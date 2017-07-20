В США заявили о подготовке КНДР к новому ракетному испытанию

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Северная Корея готовится в ближайшем времени осуществить новый запуск баллистической ракеты средней дальности или межконтинентальной ракеты. Об этом сообщает телеканал CNN с ссылкой на источники в разведке США.

Как уточняется, эти предположения основаны на полученных разведкой данных со спутников наблюдения.

В частности, США зафиксировали тестирование радаров и систем коммуникации, которые обычно используются при запуске ракет в КНДР.

По оценкам Вашингтона, испытания могут быть проведены в ближайшие две недели.

Кроме этого сообщается, что разведслужбы США изучают возможность запуска Пхеньяном ракет с подводных лодок. Отмечается, что пока данная технология запуска в КНДР находится на начальном уровне.

Как передавало ИА REGNUM, утром 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто в строну Японского моря. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. В свою очередь Центральное телевидение КНДР заявило, что ракета преодолела расстояние в 933 километра, а максимальная высота её полёта составила 2802 километра. Официальные лица в Вашингтоне признали проведённое КНДР испытание успешным, а также назвали запущенную ракету межконтинентальной.

В ответ на проведённое Пхеньяном испытание США, Франция и Великобритания на заседании Совета безопасности ООН призвали ужесточить санкции против Северной Кореи.