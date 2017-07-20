Переговоры лидеров «нормандской четверки» состоятся 24 июля

Минск, , 02:14 — REGNUM Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины состоятся 24 июля, сообщил на брифинге спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

«Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран «нормандской четверки» 24 июля», — приводит слова Сайдика телеканал «112 Украина».

Напомним, неделей ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что представителями «нормандской четвёрки» достигнута договорённость о том, что основной темой ближайших переговоров на уровне глав государства станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

Президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что до конца июля, после соответствующего телефонного разговора, может состояться саммит лидеров-стран «четвёрки».

Ситуация на Украине была также предметом обсуждения на встрече президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммите G20 в Гамбурге. Порошенко не участвовал в переговорах, так как Украина не вошла в список специально приглашенных на саммит стран.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры трёх стран констатировали «серьёзную пробуксовку с реализацией минских договорённостей». «Вместе с тем также есть понимание, что нужно идти дальше», — сообщил он.