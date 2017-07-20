СМИ: Турция перед G20 предупреждала ФРГ о подготовке покушения на Эрдогана

Берлин, , 01:51 — REGNUM Турецкий органы госбезопасности предупреждали полицию Германии о подготовке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге, передаёт Welt.

По информации газеты, турецкая сторона направляла письмо в федеральное управление уголовной полиции ФРГ, в котором говорилось, что покушение на Эрдогана могут совершить «люди, одетые в форму немецкой полиции».

При этом, как сообщает издание, в письме называлось и имя предполагаемого организатора нападения.

Как передавало ИА REGNUM, саммит глав государств «Группы двадцати» проходил в немецком Гамбурге 7−8 июля.

Мероприятие традиционно сопровождалось массовыми акциями протеста антиглобалистов, в которых принимали участие тысячи человек. В беспорядков и столкновений с полицией были задержаны около 300 человек.

При этом повышенные меры безопасности в связи с саммитом были введены заблаговременно. 10 июля сообщалось, что в ходе усиленных проверок на границе правоохранительные органы Гермнии задержали 673 разыскиваемых преступника.