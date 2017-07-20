СМИ: Госдепартамент США расформирует ведомство по кибербезопасности

Вашингтон, , 01:19 — REGNUM В Госдепартаменте США в рамках реорганизации будет ликвидировано бюро по кибербезопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, ведомство, сформированное в 2011 при администрации президента Барака Обамы, будет реорганизовано и перейдёт в ведение бюро по экономическим и бизнес-вопросам.

При этом руководитель ведомства больше не будет напрямую отчитываться о своей деятельности перед госсекретарём США.

Напомним, тема сотрудничества в области кибербезопасности обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

Как было заявлено по итогам переговоров, Москва и Вашингтон намерены создать соответствующую рабочую группу. Позднее стало известно, что демократы в Палате представителей США решили воспрепятствовать этим планам.

На рассмотрение в нижнюю палату Конгресса была внесена поправка, которая запрещает федеральному правительству и администрации Дональда Трампа реализовывать любое соглашение в области кибербезопасности, заключённое с российской стороной.