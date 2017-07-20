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СМИ: Госдепартамент США расформирует ведомство по кибербезопасности

Политика

Ведомство перейдёт в ведение бюро по экономическим вопросам и перестанет отчитываться госсекретарю Рексу Тиллерсону

Вашингтон, 20 июля 2017, 01:19 — REGNUM  В Госдепартаменте США в рамках реорганизации будет ликвидировано бюро по кибербезопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, ведомство, сформированное в 2011 при администрации президента Барака Обамы, будет реорганизовано и перейдёт в ведение бюро по экономическим и бизнес-вопросам.

При этом руководитель ведомства больше не будет напрямую отчитываться о своей деятельности перед госсекретарём США.

Напомним, тема сотрудничества в области кибербезопасности обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

Как было заявлено по итогам переговоров, Москва и Вашингтон намерены создать соответствующую рабочую группу. Позднее стало известно, что демократы в Палате представителей США решили воспрепятствовать этим планам.

На рассмотрение в нижнюю палату Конгресса была внесена поправка, которая запрещает федеральному правительству и администрации Дональда Трампа реализовывать любое соглашение в области кибербезопасности, заключённое с российской стороной.

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Деятельность президента США Дональда Трампа