Леонид Нерсисян, , 01:59 — REGNUM

Завершились первые два дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Они традиционно были посвящены работе официальных делегаций и специалистов, а это значит, что первые выводы об успешности мероприятия можно делать уже сейчас. Также мы поговорим о новинках, представленных на МАКС-2017.

ТВС-2ДТС — цельнокомпозитный Ан-2 из зарубежных комплектующих?

Одной из главных премьер МАКС-2017 стал прототип нового лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС. Машина во многом является реинкарнацией «старичка» Ан-2, первые модификации которого начали эксплуатироваться ещё в 1947 году. В отличие от Ан-2, новый самолёт целиком сделан из композитных материалов, что является нововведением для российского авиастроения. Это позволило заметно улучшить все ключевые характеристики самолёта — от скорости и грузоподъёмности до дальности полёта и экономичности. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА), который занимается разработкой машины, предполагают, что итоговая стоимость самолёта составит примерно $2 млн, тогда как капитальный ремонт и модернизация (с установкой нового американского двигателя) Ан-2 обходится примерное в 2−2,5 раза дешевле.

Казалось бы, всё отлично, но есть одна большая проблема — самолёт хоть и полностью спроектирован в России, его ключевые компоненты большей частью являются зарубежными. Это касается как двигателя, поставляемого американской компанией Honeywell и заметной части авионики, так и самих композиционных материалов, которые закупаются в Италии. Этот факт сильно влияет на стоимость самолёта, при этом проектов по созданию того же авиадвигателя, подходящего для машин этого класса, в России нет и, судя по всему, в обозримом будущем не будет. Эта ситуация очень усложняет задачу российским авиаконструкторам, которые в такой ситуации ничего поделать не могут.

Количество заказов на российские гражданские авиалайнеры увеличилось

МАКС всегда был интересен своей коммерческой составляющей — каждый раз на авиасалоне подписывается некоторое количество достаточно крупных контрактов, в основном в сфере гражданской авиации (хотя бывали и «военные» исключения). На этот раз был подписан контракт на поставку 20 ближнемагистральных пассажирских самолётов SukhoiSuperjet-100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» и твёрдый контракт на лизинг 16 новейших среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании RedWings (теперь имеются твёрдые контракты на 205 машин этого типа). Ещё 4 «Суперджета» сможет приобрести Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) после того, как «Газпромбанк» увеличил лимит кредитной линии для этой организации с 30 млрд до 43,1 млрд рублей. Кроме того, было подписано соглашение между «Ростехом» и фирмой МВЕН об организации производства 120 сельскохозяйственных самолётов Т-500 в Казани. Ну и последнее крупное событие — подписание соглашения между «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) и ГТЛК о намерениях закупить 50 пассажирских самолетов Ил-114−300. Окончательные же итоги коммерческой части МАКС-2017 можно будет подвести после окончания авиасалона, тогда же можно будет сравнить результаты с выставками прошлых лет.

Самая оригинальная новинка МАКС-2017 — летающий джип-амфибия

Мало кого равнодушным оставила одна из новинок МАКС-2017 — летающий и плавающий джип «Тритон» разработки НПО «Авиационно-космические технологии», АО «Электроавтоматика» и АО «Авиасалон». Интересно, что двухместный джип к тому же является электромобилем, соответствуя всем самым новым тенденциям. На данный момент, машина способна преодолеть 100 км по суше без подзарядки, или же 400 км по воздуху и по воде. Такая машина, если её стоимость в итоге не окажется запредельной, может стать очень популярна — многие захотят такую в личное пользование. Остаётся только пожелать удачи разработчикам.

Судьба МиГ-35 всё ещё остаётся смутной

На МАКС-2017 впервые публично демонстрировался предсерийный образец лёгкого истребителя МиГ-35. Активная реклама самолёта продолжается, несмотря на то, что в нынешнем своём облике российским Воздушно-космическим силам он не очень-то и нужен.

Подробнее: Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?

Основной проблемой того МиГ-35, который имеется на данный момент, является отсутствие на самолёте радиолокационной станции с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) «Жук-А». К сегодняшнему дню этот радар находится в близком к готовности состоянии, однако требует ещё некоторого количества испытаний, поэтому предполагается, что первая партия из 24−30 МиГ-35 должна быть поставлена с радиолокационными станциями с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР). По сути в такой конфигурации машина близка к палубному МиГ-29К и закупка небольшой партии этих самолётов не имеет никакого иного смысла, кроме как финансовая подпитка РСК «МиГ». С таким мнением согласились и разработчики РЛС «Жук-А» из корпорации «Фазотрон-НИИР».

Реализуемы ли мечты о новом авианосце?

В очередной раз не обошлось без темы постройки авианесущих кораблей. На этот раз заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что в конце государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018−2025 годы планируется заложить новый тяжёлый авианесущий крейсер. Кроме того, рассматривается возможность разработки палубного самолёта с укороченным или вертикальным взлётом. С учётом сокращения финансирования ВМФ России в новой ГПВ и нынешнего состояния кораблестроительной отрасли страны, идея о строительстве авианосца выглядит очень туманно. Что же касается истребителей вертикального взлёта — не совсем понятно их назначение, если планируется построить авианесущий крейсер примерно соответствующий имеющемуся в строю «Адмиралу Кузнецову» — с его палубы прекрасно могут взлетать и МиГ-29К. Так что все эти разговоры так и останутся разговорами, если кораблестроительная отрасль останется на нынешнем уровне развития. Ко всему прочему — заложить корабль и достроить его — это два разных понятия.

Арктические новинки — «Тор-М2ДТ» и Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор»

В последние годы в российском военно-промышленном комплексе сделан серьезный акцент на развитие военной техники для действий в арктических условиях. Впервые на МАКС был продемонстрирован зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ», премьерный показ которого состоялся на Параде Победы 9 мая 2017 года. По словам разработчиков, это изделие прошло реальные испытания при температуре — 50 градусов по Цельсию, сохранив полную работоспособность и способность обстреливать до 4-х воздушных целей противника одновременно на дальности до 15 км.

Другая «утеплённая» премьера — это военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор», являющийся очередной модификацией легендарного Ми-8. Главной отличительной способностью вертолёта является его способность действовать при экстремально низких температурах, в остальном же он соответствует наиболее продвинутой модернизации Ми-8АМТШ — перевозит до 26 десантников, при этом несёт как управляемое, так и неуправляемое ракетное вооружение. Боевой радиус действия вертолёта составляет 450 км.