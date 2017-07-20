Песков прокомментировал сообщения о «тайной встрече» Путина и Трампа на G20

Москва, , 00:36 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в течение двух дней саммита G20 в Гамбурге многократно обменивались мнениями по различным темам, однако «тайных» встреч между двумя лидерами не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Употребление такого термина, как «тайная» или «секретная» встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание. Была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча», — сказал Песков.

По его словам, в дальнейшем на полях саммита лидеры двух стран «неоднократно обменивались мнениями и фразами». «Не было никаких тайных встреч, секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, 18 июля ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что лидеры России и США помимо официальных переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге провели ещё одну встречу, о которой ничего не сообщалось.

Глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал в интервью Bloomberg, что главы двух государств беседовали около часа в присутствии одного лишь переводчика Владимира Путина. Отмечалось, что отсутствие переводчика с американской стороны было нарушением протокола национальной безопасности.

Позднее представитель Белого дома заявил журналистам, что Трамп и Путин провели «краткую беседу» по окончании ужина глав государств, однако её нельзя рассматривать как «вторую встречу» двух лидеров.

При этом представитель администрации США отверг обвинения в попытке скрыть информацию о встрече, назвав подобные заявления «лживыми и абсурдными». Тот факт, что в беседе не участвовал переводчик американского лидера, в Белом доме объяснили тем, что тот не владел русским языком.

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