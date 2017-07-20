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США жестко отреагировали на поведение Турции

Политика

Если американцы узнают, что Анкара сделала это намерено, то они будут озабочены

США жестко отреагировали на поведение Турции
Vince Alongi
Флаг США

Вашингтон, 19 июля 2017, 23:44 — REGNUM  США жестко отреагировали на раскрытие Турцией местоположения американских военных постов, сообщает 19 июля Agence France-Presse.

Вашингтон предупредил Анкару, что информация, опубликованная государственными СМИ, может поставить под угрозу риска жизни американских военнослужащих.

В министерстве обороны США называют публикацию чувствительной военной информации «ненужным риском».

«Мы будем серьезно озабочены, если узнаем, что союзники по НАТО целенаправленно подвергают риску наших военнослужащих», — подчеркнули в Пентагоне.

«Мы донесли свою позицию до правительства Турции», — добавили в Пентагоне, не уточнив достоверна ли опубликованная информация.

Напомним, 17 июля турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало информацию о местоположении 10 военных объектов США, а также о количестве военнослужащих, работающих там.

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Турция и США