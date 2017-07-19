«ЕР» подготовит программу по разъяснению законопроекта о садоводстве

Москва, , 22:31 — REGNUM Государственной Думой во втором чтении принят законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.

Партийный проект «Единой России» «Дом садовода — опора семьи» подготовит программу по разъяснению законопроекта о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, принятому Государственной Думой во втором чтении в среду, 19 июля. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, комментируя одобренный документ.

«Это поистине народный закон, в обсуждение которого включились многие регионы страны. Общественные приемные партпроекта «Единой России» «Дом садовода — опора семьи» провели его широкое обсуждение с экспертным сообществом и простыми садоводами, чтобы в итоговом варианте были учтены точки зрения всех», — напомнил координатор партийного проекта.

Теперь же, для того чтобы документ заработал в полную силу, по словам Олега Валенчука, необходимо широкое информирование людей и разъяснение каждого его пункта.

«Партийный проект «Дом садовода — опора семьи» готовит в связи с этим обучающую просветительскую программу. Эксперты партии представят инфографику, где простым языком будут разъяснены основные новации закона. В общественных приемных Союза садоводов юристы проведут бесплатные консультации по переходу на новую форму товарищества, разъяснят, как оплачивать взносы по новой схеме, проводить собрания, выбирать органы управления товариществом и так далее. Наш образовательный проект — всероссийский Университет садоводов — также проведет ряд тренингов и семинаров для председателей СНТ по всей стране, чтобы подготовить их к переходу на новые рельсы», — рассказал Олег Валенчук.

Кроме того, эксперты партийного проекта совместно с Министерством экономического развития РФ и профильным комитетом Госдумы подготовят обучающее методическое пособие, предназначенное для широкого распространения в экспертном сообществе, СМИ и среди рядовых членов садоводческих товариществ.

«В регионах продолжится совместная работа реготделений партии «Единая Россия» и Союза садоводов России по продвижению и разъяснению закона», — резюмировал Олег Валенчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Дом садовода — опора семьи», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку более 60 млн садоводов страны. Партийный проект уделяет особое внимание разработке нового законодательства о садоводстве. В регионах проводятся круглые столы с участием как экспертов, так и владельцев дачных участков, собранные предложения учитываются и рассматриваются в Государственной Думе.

Еще одна задача партпроекта — помочь людям в подборе качественного посадочного материала: проводятся регулярные мониторинги рынка семян в регионах России, с тем чтобы дачники не приобретали просроченные и не соответствующим требованиям маркировки товаром.

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