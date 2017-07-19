Перевнесение в ГД законопроекта об ответственности соцсетей будет отложено

Москва, , 22:05 — REGNUM Внесение в Госдуму новой редакции законопроекта об ответственности соцсетей будет отложено на осеннюю сессию нижней палаты парламента.

«Мы решили скорректировать внесенный нами проект закона, и на его перевнесение у нас есть 30 дней. Мы решили, что воспользуемся этим сроком, чтобы подготовить доработанную версию проекта закона», — сообщил журналистам в среду, 19 июля, член комитета Госдумы по охране окружающей среды Сергей Боярский («Единая Россия»).

Он отметил, что таким образом Госдума не успеет рассмотреть данный проект закона в первом чтении в последние два оставшихся дня весенней сессии, как это планировалось ранее.

Сергей Боярский также сообщил, что он и его соавтор — депутат Госдумы Андрей Альшевских — «не будут затягивать» с доработкой проекта закона, но в течение имеющихся в распоряжении 30 дней на перевнесение уточнят с экспертами некоторые формулировки законопроекта, в частности, нормы, которые позволят скоррелировать немецкий закон, легший в основу предложенных законодательных изменений, с российскими юридическими нормами. Вместе с тем, по словам Сергея Боярского, концептуально предложенную им инициативу профильный комитет Госдумы поддержал.

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