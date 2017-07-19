Си Цзиньпин поздравил нового президента Вануату с избранием

Пекин, , 22:00 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому президенту Ванауту Таллису Мозесу поздравление с победой, передает 19 июля агентство «Синьхуа».

Как утверждается в телеграмме, дипломатические отношения Китая и Вануату всегда поддерживались на высоком уровне с момента их установления.

По словам Си, значительных результатов удалось добиться благодаря двустороннему сотрудничеству в сфере торговли, экономики, сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры. Кроме того, межнациональные обмены на всех уровнях во всех ключевых сферах принесли выгоды обеим странам.

Си Цзиньпинутверждает, что он намерен работать с Мозесом во имя развития двусторонних отношений между Китаем и Вануату на стратегическом уровне.

Напомним, что Таллис Обед Мозес был избран парламентом страны на пост президента 6 июля 2017 года. Предыдущий президент страны Болдуин Лонздейл скончался от инфаркта в июне 2017 года. Вануату также является одной из стран, признавших суверенитет и независимость Южной Осетии после событий 2008 года.