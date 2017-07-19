«Активные собственники всегда делают управление своим домом выгодным»

Москва, , 21:51 — REGNUM Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о приоритете показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов при оплате расходов на общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирном доме.

«Благодаря принятию данного законопроекта у собственников появляются альтернатива, и граждане смогут выбрать на собрании жильцов выгодный конкретно для их дома способ оплаты ОДН. Если собственники хотят, чтобы у них в платежке была каждый месяц разная сумма, они могут принять такое решение и платить исходя из показаний приборов учета как расходы на общедомовые нужды. Это предполагает, что жильцы провели энергоэффективные мероприятия, что позволяет им платить меньше, чем норматив по региону. Хочу отметить, что принятие этого законопроекта стало реакцией на проведенный мониторинг партийногопроекта «Школа грамотного потребителя», который был направлен на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды в регионах», — отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, комментируя принятый законопроект.

«Также жильцы могут принять решение платить среднемесячную сумму за оказание жилищных услуг на ОДН. Если по итогам 12 месяцев посчитают и окажется, что они платили выше норматива, то предполагается пересчет в их пользу. А если ниже норматива, то значит они выиграли, даже платя одинаковую по всем месяцам сумму. Мы сделали так, чтобы активные собственники не пускали вопрос с ОДН на самотек, а сами принимали решения, как им будет лучше», — добавил он.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость установки автоматизированных систем снятия показаний приборов учета.

«Эти системы доказали свою эффективность и реально показывают, что люди платят меньше, потому что никто не подворовывает и нет неучтенных потреблений. Соответственно, можно сразу, одномоментно видеть все показания приборов учета. «Единая Россия» в свое время вышла с этой инициативой, к нам присоединились коллеги из других фракций», — отметил Александр Сидякин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2021 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Так, партийный проект выпустил брошюру о трех способах управления многоквартирным домом, в которой рассказывается о плюсах и минусах выбора.

В рамках проекта проводится всероссийская акция «День открытых дверей управляющих организаций», благодаря которой жители могут лично познакомиться с людьми, занимающимися управлением их домов. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.