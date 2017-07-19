Генпрокуратура выступила против решения Банка России по банку «Югра»

Москва, , 21:34 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации опротестовала решение Банка России о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом сегодня, 19 июля, заявил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Генеральная прокуратура РФ принесла протесты на приказы Банка России «О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПАО «Банк «Югра» и «О возложении на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению банком ПАО «Банк «Югра», — заявил Куренной.

Он заявил, что надзорное ведомство считает решение регулятора по банку «Югра» безосновательным, так как по данным Генпрокуратуры, Банк России при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов.

Также Генпрокуратура считает, что введение временной администрации повлечет за собой ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей.

Кроме того, в Генпрокуратуре указывают, что фактическая ликвидация банка «Югра» снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране.

Таким образом, Генпрокуратура требует отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложении на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функций временной администрации по управлению банком.

Вместе с этим Генпрокуратура предлагает на период рассмотрения протеста приостановить деятельность временной администрации по управлению ПАО «Банк «Югра» и осуществление страховых выплат вкладчикам банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в банке «Югра». Свое решение регулятор объяснил неустойчивым финансовым положением кредитной организации. Выплаты вкладчикам Агенство страхования вкладов начнет 20 июля.