Москва одобряет кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России

Москва, , 21:12 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва одобрила кандидатуру Джона Хантсмана в качестве посла США в России. Об этом Рябков заявил сегодня, 19 июля, в эфире телеканал «Россия».

"Мы согласие дали», — сказал Рябков по поводу кандидатуры Хантсмана в качестве посла США в Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта, миллиардера и мормона Джона Хантсмана на пост посла США в Российской Федерации.

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