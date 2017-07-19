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Москва одобряет кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России

Политика

Джону Теффту нашлась замена

Москва одобряет кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России
Иллюстрация: Минобороны России
США и России

Москва, 19 июля 2017, 21:12 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва одобрила кандидатуру Джона Хантсмана в качестве посла США в России. Об этом Рябков заявил сегодня, 19 июля, в эфире телеканал «Россия».

"Мы согласие дали», — сказал Рябков по поводу кандидатуры Хантсмана в качестве посла США в Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта, миллиардера и мормона Джона Хантсмана на пост посла США в Российской Федерации.

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