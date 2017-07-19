Польша рискует попасть под санкции Евросоюза

Варшава, , 21:08 — REGNUM Евробюрократы обеспокоены проведением судебной реформы в Польше, в связи с чем Европейская комиссия рассматривает варианты введения санкций против Варшавы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции первый заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Он заявил, что Европейская комиссия крайне обеспокоена четырьмя законопроектами, которые рассматривает в последнее время польский сейм. Речь идет о законе о Национальном совете по судоустройству, законе о Национальной школе судей, законе об организации обычных судов и законе о Верховном суде.

В настоящий момент не принятыми остаются три закона. Если они будут приняты, то Европейская комиссия в течение недели запустит процедуру по предотвращению нарушения законов ЕС, пригрозил Тиммерманс.

Эта процедура означает введение санкций против Польши. В частности, Варшаву могут лишить права голоса в Совете Евросоюза.

Польские власти, похоже, не намерены уступать. Так заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что в случае запуска Еврокомиссией санкционной процедуры Варшава может обратиться в суд ЕС.