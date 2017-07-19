«Европа должна вместе с РФ и Израилем осудить снос памятников в Польше»

Москва, , 20:55 — REGNUM Европейские страны должны последовать примеру РФ и Израиля и осудить решение Польши по сносу советских памятников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны. Синхронно с Госдумой Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на документ, принятый Кнессетом, где парламентарии отмечают, что сегодня оскверняются мемориалы, места захоронения жертв Холокоста, как и солдат Красной Армии, а также фиксируется отрицание роли Красной Армии в победе над фашизмом в различных европейских странах и высказывается резкое осуждение осквернению мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны, солдатам Красной Армии, освобождавшим Европу от фашизма.

«И подчеркивают, что там в земле лежат все вместе. Там лежат и деды сегодняшних польских политиков. Поэтому то, что они делают, на самом деле делают против своей исторической памяти. Если они считают, что они борются с коммунизмом, они борются с теми, кто дал им жизнь, потому что их деды были в польском сопротивлении, в тех же партизанах, поддерживали подполье», — сказал Володин.

«И эти действия, конечно, вызывают осуждение. Нам необходимо, чтобы парламентарии как можно большего числа стран заняли принципиальную позицию. Чем больше будет таких решений, как решение Кнессета Израиля, тем меньше будет таких проявлений, как произошло в Польше», — заявил спикер Госдумы.

9 июня 2017 года состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна, стороны обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Тогда было принято решение о синхронном обращении.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».

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