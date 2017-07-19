Госдума призвала Европу осудить снос советских памятников в Польше

Москва, 19 июля 2017, 20:37 — REGNUM Госдума приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Решение принято 424 депутатами, один воздержался.В начале обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «коллеги из Кнессета Израиля рассмотрели постановление, которое договаривались рассмотреть синхронно».
Госдума принимает обращение синхронно с Кнессетом Израиля.
«Такой формат выбран впервые в Госдуме нового созыва. Это яркий пример эффективного сотрудничества с зарубежным парламентом и синхронного принятия заявления по важнейшему вопросу международной повестки дня», — подчеркнул глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), выступая на заседании. «Мы открываем важную практику — принятия синхронных решений с парламентами иностранных государств», — отметил депутат.
Святой долг
Депутаты Госдумы призывают европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях и прославления гитлеровских палачей и их пособников; неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма; включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям.
Государственная дума призывает парламенты европейских государств и международные парламентские организации предпринять все возможные меры, прежде всего законодательного характера, для того чтобы взаимоуважительное отношение к исторической памяти, уважение подвига миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы от «коричневой чумы», служили прочной основой по-настоящему добрососедских цивилизованных отношений в нашем общем европейском доме, свобода которого завоевана нашими дедами и отцами. «Быть достойным памяти павших в борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками — святой долг и обязанность гражданина свободной Европы!» — заявляется в документе.
Кнессет осудил решение Польши
Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне». «Резкое осуждение осквернения мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны — солдатам Красной армии, освобождавшим Европу от фашизма, — должно быть озвучено отчетливо каждой страной мира», — говорится в документе.
Для того чтобы справиться с этими тенденциями, необходимо мобилизовать усилия, как на местном, так и на международном уровне, отмечают депутаты. «Любые попытки прославления или возрождения фашистского режима должны быть пресечены», — отмечает Кнессет.
Синхронизация
9 июня 2017 года состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна, стороны обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям.
Спикеры договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон. «Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — отметил председатель нижней палаты парламента РФ Володин.
Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».
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