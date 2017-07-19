Среда, 19 Июля 2017 года
21:40:26 МСК

Принято решение о разведении сил в Станице Луганская — Грызлов

Политика

Грызлов подвел итоги заседания Контактной группы по Украине

Принято решение о разведении сил в Станице Луганская — Грызлов
© СВ ДНР
ВС ДНР

Минск, 19 июля 2017, 20:35 — REGNUM  Принято решение о разведении сил в Станице Луганской. Как передает корреспондент 19 июля, об этом заявил журналистам полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«В связи с зафиксированным выполнением режима тишины в Станице Луганская принято решение о разведении сил в этом районе», — сказал Грызлов.

Кроме того, по его словам, один из главных результатов работы экономической подгруппы — отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск. «Это позволяет надеяться на устойчивую подачу воды», — добавил Грызлов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения — 2