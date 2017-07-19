Президент Грузии: «Оккупантам не сломать грузинский и украинский народы»

Тбилиси, , 20:29 — REGNUM «Оккупантам не сломать грузинский и украинский народы», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 19 июля вместе с украинским коллегой Петром Порошенко посетил села Одзиси и Хурвалети на границе с Южной Осетией.

По информации пресс-службы президента Грузии, Маргвелашвили и Порошенко остановились у того места в Одзиси, с которого видна российская военная база, построенная в Южной Осетии после августовской войны 2008 года.

Президент Грузии на месте предоставил украинскому коллеге подробную информацию о ситуации в селах, находящихся вдоль «линии оккупации» и положении местного населения.

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Затем президенты Грузии и Украины посетили офис Миссии наблюдателей Евросоюза и село Хурвалети. У так называемой «оккупационной линии» главы двух государств сделали специальные заявления для СМИ, в которых опротестовали российскую «оккупацию».

"Мы не смиримся с российской агрессией. Оккупанты не смогут сломать ни народ, ни правительства наших стран. Сегодня мы, президенты двух гордых народов, находимся у линии оккупации. Мы не смирились с российской агрессией и с тем цинизмом, которым российские военные пытаются сломать нашу твердость и мораль, но ни грузины, ни украинцы никогда не сломаются», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент Украины от своего имени и от имени украинского народа выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии.

«Это не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим. Посмотрите в глаза этих граждан. Это результат российской агрессии. С одной стороны мы видим процветающий Тбилиси, курорты, инвесторов, счастливый народ, экономический рост, безвизовый режим, соглашение об ассоциации, а с другой — слезы, нарушение прав, народ, не имеющий права на медицинскую помощь. Для нас это величайшая мотивация, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, и мы сделаем для этого все», — подчеркнул Порошенко и еще раз выразил поддержку Грузии и её народу.