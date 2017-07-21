Расследования гибели малайзийского «Боинга»: много слов и ноль итогов

Киев, , 00:32 — REGNUM По прошествии трех лет со дня гибели малайзийского «Боинга» убедительные доказательства причин произошедшего отсутствуют. Крайняя политизированность расследования катастрофы не идет на пользу расследованиям, попыток коих предпринималось немало, более того, похоже, что выводы — включая официальные — используются исключительно в политических целях и для отвлечения внимания от реальных причин и виновников. Ситуацию анализирует эксперт по вопросам безопасности и кризисным ситуациям, экс-сотрудник КГБ СССР, постоянный автор ИА REGNUM Федор Яковлев.

Вызывают сомнение и затяжки расследований (к тому же ведущихся в строжайшей секретности), не дающих при таких огромных временных затратах вразумительных итогов. С течением времени стремление как можно дольше затягивать процесс установления обстоятельств трагедии становится все очевиднее.

Первым такое стремление продемонстрировало Управление безопасности Нидерландов (DSB), которому было поручено исследование катастрофы и определение ее технических причин. После целых пятнадцати месяцев (для сравнения, причину падения самолета German Wings в марте 2015 назвали через 2 дня, а упавшего в Египте российского лайнера — чуть больше, чем через 2 недели) работы DSB выдало отчет, занявший 279 страниц. Выводы оказались поверхностны, небрежны и неубедительны, заставляя предполагать некомпетентность или предвзятость источника.

Ничуть не точнее выглядят работа Объединенной команды следователей (JIT — Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды), которая призвана бела вести уголовное расследование обстоятельств крушения, по сию пору затягивая время под самыми несуразными предлогами. За более чем два года JIT не установила даже конкретную модификацию установки ЗРК «Бук», якобы сбившую «Боинг». Зато на основе почерпнутого из интернета визуального контента был показан маршрут этого ЗРК от российско-украинской границы и обратно до украинско-российской, причем показанная фотография якобы с места пуска «Бука» опровергает его пуск из этого места.

И это при том, что руководитель JIT Фред Вестербеке заявлял, что достаточно посмотреть материалы СМИ, чтобы понять, что случилось и кто виноват, но «если мы действительно хотим привлечь к ответственности виновных, нам нужны более надежные доказательства, чем телефонный звонок, найденный в интернете, или фотографии с места катастрофы».

Подробно о том, как происходит (или не происходит) расследование падения малайзийского «Боинг», произошедшего читайте здесь: Малайзийский Boeing MH17 — три года тотальной лжи вместо расследования

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