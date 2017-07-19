Инспекторам ДПС разрешили останавливать машины вне стационарных постов

Москва, , 20:16 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации отменило приказ, который запрещал инспекторам дорожно-патрульной службы останавливать автомобилистов вне стационарных постов. Соотвествующее заявление сделал сегодня, 19 июля, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой на совещании у президента России Владимира Путина.

«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов», — сказал Горовой.

Он подчеркнул, что издание данного приказа было ошибкой.

Напомним, данный приказ был выпущен пять лет назад. Он регламентировал правила, по которым инспекторы ДПС могли остановить автомобиль. В частности, они не могли останавливать машины вне стационарного поста для проверки документов. Эта мера была принята для того, чтобы победить коррупцию и обезопасить водителей на дорогах федерального значения между городами.

Однако на практике это положение приказа не действовало. Инспекторы ДПС продолжали останавливать автомобили вне стационарных постов под предлогом проведения какой-либо спецоперации и проверять документы.