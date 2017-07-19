У Молдавии будет новое правительство: Додон подписался под реформой Кабмина

Кишинёв, , 20:11 — REGNUM В ближайшие дни у Молдавии появится новое правительство. Как сообщил 19 июля на заседании Кабмина республики премьер-министр Павел Филип, до завершения весенне-летней парламентской сессии он представит парламенту на утверждение новую структуру правительства и его состав, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филип выразил удовлетворение тем, что президент Игорь Долдон подписал принятый парламентским большинством закон о правительстве. «Это первый шаг в реформировании государственного управления, и я не устаю повторять, что эта реформа является основой других реформ, которые должны быть проведены в Республике Молдова», — сказал Павел Филип.

Подписанный Додоном закон предусматривает возможность сокращения числа министров и аппарата правительства. Предусмотрено также упразднение должностей заместителей министров, их место займут госсекретари. Закон также предполагает, что премьер-министр может представлять парламенту предложения по изменению структуры правительства. Премьер-министр Филип уже сообщил, что количество министерств сократится с 16 до девяти.