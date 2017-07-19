Сигнал РФ и Израиля: Польша должна пересмотреть решение о сносе памятников

Москва, , 20:08 — REGNUM Решение по сносу памятников советским воинам в Польше должно быть пересмотрено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил глава комитета Госдума по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Сегодня мы должны сказать решительное «нет» процессам, которые начались в Польше, и не дать им распространиться, и призвать все европейские парламенты и парламентские организации встать против принятия европейскими странами подобных решений. В самой Польше это решение должно быть пересмотрено, в других странах такие решения не должны приниматься», — заявил Слуцкий.

Сегодня нет более важной задачи, чем противостоять героизации нацизма, подчеркнул глава комитета Госдумы.

Синхронное решение Госдумы и Кнессета Израиля — это мощный сигнал Европе, подчеркнул он.

Госдума обсуждает обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны. Депутаты Госдумы призывают европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях и прославления гитлеровских палачей и их пособников; неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма; включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной Армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям.

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