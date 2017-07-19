Беглый экс-президент ПМР Шевчук начал давать показания властям Молдавии

Кишинёв, , 19:52 — REGNUM Сбежавшего из Приднестровья в Молдавию экс-президента ПМР Евгения Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре. Как сообщило кишиневское издание Deschide, речь идет о предварительном расследовании по ряду фактов, в том числе имеющих отношение к госбезопасности Молдавии.

И.о. заместителя главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виталий Бусуйок отказался сообщить, по какому именно делу заслушивали Шевчука, но отметил, что следствие изучает его показания и в дальнейшем выступит с дополнительной информацией на этот счет, а также расскажет о дальнейших действиях.

Ранее источники ИА REGNUM сообщили, что покинувший Приднестровье из-за обвинений в хищении государственных средств в особо крупных размерах экс-президент Евгений Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Шевчук, на которого в Тирасполе заведено шесть уголовных дел, находится в Молдавии, где вместе с женой, экс-главой МИД ПМР Ниной Шевчук (Штански) живет в элитном доме в центре молдавской столицы Кишиневе под круглосуточной охраной.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что власти Молдавии считают надуманными и сомнительными обвинения, предъявленные приднестровскими правоохранительными органами Шевчуку. «Там процветают коррупция и противоправные действия, поэтому достоверность уголовного дела под большим вопросом», — сказал председатель парламента. Он добавил, что молдавские власти знают, где находится Шевчук, но не разглашают эту информацию «по соображениям безопасности». Власти Молдавии, по его словам, контролируют ситуацию и проводят все необходимые меры для «защиты прав человека» и в интересах национальной безопасности Молдавии.

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Как отметил спикер парламента ПМР Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд, и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.

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