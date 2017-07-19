«Позиция Зигмара Габриэля по снятию санкций с РФ более чем конструктивна»

Киев, , 19:34 — REGNUM Политик и общественный деятель Виктор Медведчук сегодня, 19 июля, прокомментировал журналистам предложение министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о необходимости постепенного снятия санкций с РФ.

Позиция главы германского внешнеполитического ведомства, уверен лидер «Украинского выбора», позволяет под другим углом взглянуть на отношения не только Германии и России, но и Евросоюза и Украины, США и ЕС.

«Сразу отмечу: для Зигмара Габриэля (федерального министра экономики и энергетики с 2013 по 2017 год) вопросы геополитики тесно переплетены с экономическими. В то же время как дипломат он не позволяет себе резких оценочных суждений, что дает возможность людям думающим читать между строк и делать обоснованные выводы», — подчеркнул он.

Комментируя месседжи, которые касаются Украины, политик назвал позицию главы германского МИД более чем конструктивной.

«Он не пытается искать виновных в невыполнении «Минска», а предлагает находить компромиссные решения. В частности, предлагает России повлиять на украинских сепаратистов, а США — на Украину, поскольку Вашингтон имеет сильное влияние на Киев. Делая такое заявление, министр иностранных дел ФРГ фактически признает, что для мирного урегулирования конфликта должна быть политическая воля всех сторон», — считает лидер «Украинского выбора».

В то же время, отметил Медведчук, отношения Киева — Москвы — Брюсселя Зигмар Габриэль пытается оценивать и сквозь призму экономики.

«Говоря о том, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано без учета интересов РФ, он, по сути, повторяет слова Ангелы Меркель, предлагавшей выстроить треугольник Украина ― Россия ― ЕС, чтобы приступить к созданию действительно взаимовыгодной зоны свободной торговли. Причем Зигмар Габриэль абсолютно уверен в договороспособности президента РФ», — уточнил политик.

По мнению Медведчука, если принять к сведению эту оценку, возникает два закономерных вопроса.

«Первый: почему Украина, понимая экономические последствия разрыва торгово-экономических отношений с РФ и зная позицию Германии (как стратегического партнера) по этому вопросу, все же пошла на столь радикальный шаг? И второй: задумывается ли украинская власть о вариантах выхода из конфликта и возвращении к торгово-экономическому сотрудничеству с РФ?» — подытожил политик.