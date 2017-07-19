«Проект «Малороссия» — закамуфлированная российская агрессия»

Берлин, , 19:34 — REGNUM Сначала Новороссия, теперь — Малороссия. Это все — маневры Кремля, который стремится усилить давление на Киев, считает корреспондент немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung Маркус Вернер. «Эта провокация знаменует начало нового этапа борьбы России с Украиной», — пишет он.

«Поскольку в заявлении Александра Захарченко, от которого в Кремле по сути открестились, используется слово «Малороссия», бывшее в ходу в Российской империи, можно смело делать вывод, что мы имеем дело с новыми претензиями на территорию Украины, — делает вывод автор. — Еще в XIX веке украинцам такое оскорбительное название их родины не нравилось, и они его заменили гордым «Украина».

Автор уверен, что «проект Малороссия» — закамуфлированная агрессия, ибо он предполагает постепенное присоединение к сепаратистам все большего количества областей суверенного государства и фактического поглощения Украины Малой Россией».

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«Проект «Новоросия», в ходе реализации которого к Донецкой и Луганской должны были быть присоединены еще Харьковская и Одесская области, провалился, и теперь Москва, не справившаяся с блицкригом, попытается реализовать другой», — размышляет автор. По его мнению, именно «Малороссия» должна будет занять место соглашения «Минск — 2», «которое, хотя и не продвигается, но заставляет стороны, участвующие в нем, придерживаться протокола».

Автор заявляет, что «решение об организации Малороссии не было неожиданным для тех, кто еще в ходе гамбургского саммита мировой «двадцатки» заметил, как Путин плохо отзывается о Порошенко. Путин даже пригрозил в Гамбурге, что они признает две самопровозглашенные республики, если Киев не сделает шаги навстречу».

Какие именно шаги и кому именно президент России грозил, журналист не сообщает.