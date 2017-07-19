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Законопроект о расширении реновации на всю РФ внесут в Госдуму осенью

Политика

Ряд регионов просит распространить программу на них

Законопроект о расширении реновации на всю РФ внесут в Госдуму осенью
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 19 июля 2017, 19:28 — REGNUM  Законопроект о распространении реновации на всю РФ намерена внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — заявила Хованская в ходе обсуждения льгот для участников программы сноса пятиэтажек в Москве.

По ее словам, уже поступило несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.

В частности, по словам парламентария, жители Крыма настаивают на том, чтобы программа по сносу хрущевок распространили на всю РФ, такой же позиции придерживается Санкт-Петербург.

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Законопроект о налоговых льготах для граждан, проживающих в Москве и подпадающих под программу реновации, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 19 июля.

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