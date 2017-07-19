Белый дом определился с кандидатурой нового посла в России

Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Новым послом США в Российской Федерации может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом 18 июля объявила пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу назначить Джона Хантсмана чрезвычайным и полномочным послом США в Российской Федерации.

«Губернатор Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен», — сказано в заявлении Белого дома США.

Американские СМИ отмечают, что кандидатура Хантсмана выглядит довольно странной для администрации Трампа, так как в прошлом отношения этих двух миллиардеров были весьма запутанными. Однако имя Хантсмана как возможного преемника Джона Тефта звучало ещё в марте 2017 года.

Ещё в 2011 году Трамп в серии постов в Twitter назвал Хантсмана «слабаком» и «спортсменом легкого веса». Хантсман в долгу не остался и во время президентской кампании 2016 года призвал Трампа снять свою кандидатуру и говорил, что кампания этого кандидата не что иное, как «гонка на дно».

Ряд политологов считают, что кандидатуру Хантсмана продвигает вице-президент Майк Пенс.

Даже после выборов Хантсман весьма нелестно отзывался о Трампе.

«Есть заводилы на арене. И вот Трамп такой заводила сейчас. Он представляет политику как развлечение. А американцы хотят конкретных решений и рабочих мест», — заявлял он.

Про Хантсмана известно, что он является сыном миллиардера и известного в США промышленника. У него семеро детей и он является мормоном. Журнал Forbes оценивал его личное состояние в 2016 году в один миллиард долларов.

Карьеру дипломата Хантсман начал ещё при Джордже Буше-младшем. В 32 года он стал самым молодым послом США за последние 100 лет, возглавив американскую дипломатическую миссию в Сингапуре. При Бараке Обаме Хантсман стал послом США в Китае. Американцам тогда он запомнился как дипломат, свободно говорящий по-китайски.

Хантсман дважды избирался губернатором мормонского штата Юта. Рейтинг одобрения был 80 процентов — цифра по меркам США феноменальная.

В 2012 году Хантсман выдвигал свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. Однако на голосовании в Нью-Гемпшире он занял лишь третье место и снял свою кандидатуру.

В отношении России Хантсман всегда занимал жесткую позицию. В частности, он называл Российскую Федерацию «потемкинской деревней».