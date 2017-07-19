На выборах в Псковскую городскую думу — высокая конкуренция

Псков, , 19:05 — REGNUM В Псковскую городскую думу шестого созыва выдвинулись 293 кандидата по единым спискам избирательных объединений и 121 человек по 15 одномандатным округам, из них 15 кандидатов — в порядке самовыдвижения. Как сообщили ИА REGNUM в Избирательной комиссии Псковской области, уже зарегистрировано 33 кандидата, выдвинутых по единому списку партией «Единая Россия», и 13 одномандатников.

В среднем на один мандат по единым партийным спискам претендуют почти 30 человек — всего таких мандатов в новой гордуме Пскова будет 10. В одномандатных округах, которых сформировано 15, конкуренция составляет, в среднем, восемь человек на место.

Больше всего кандидатов в депутаты в одномандатном округе №2 — 11 человек, меньше всего в округе №15 — пять человек.

В выборах в гордуму Пскова принимают участие восемь партий: «Единая Россия», «Гражданская платформа», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,» Родина», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Документы для регистрации избирком принимает до 18:00 20 июля.

Кроме пяти региональных парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко»), кандидаты от избирательных объединений и самовыдвиженцы должны представить подписные листы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года завершатся 38 избирательных кампаний. Среди значимых муниципальных выборов — выборы глав в семи районах (Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском), а также выборы в городскую думу Великих Лук.

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